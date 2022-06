Scontro auto - motorino: 15enne in codice rosso

Grave incidente tra auto e motociclo, intorno alle 19.30 sulla Tangenziale per Casale all'altezza dello svincolo per i Cappuccini e Carengo.

Per l'impatto, il ciclomotore è finito fuori strada e il ragazzo che viaggiava sul mezzo, soccorso dal personale del 118, è stato portato d'urgenza in ospedale a Vercelli, dove è stato ricoverato in codice rosso. Secondo le prime informazioni, per fortuna, non sarebbe comunque in pericolo di vita. Nessuna conseguenza significativa, invece, per la persona al volante dell'auto.

Sul posto, per i soccorsi, insieme al 118 sono interventi una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale e una pattuglia della Polizia di Stato che sta ricostruendo l'accaduto.

Il personale dei Vigili del Fuoco si è occupato della messa in sicurezza della zona.