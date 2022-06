Festa della Repubblica in piazza Zumaglini

Dopo anni di celebrazioni in forma ridotta, giovedì la Festa della Repubblica torna in piazza. Le celebrazioni, coordinate dalla Prefettura, saranno ospitate in piazza Zumaglini con inizio alle 9,30.

Il programma della cerimonia prevede gli onori militari, l’alzabandiera con l’esecuzione dell’Inno Nazionale da parte degli studenti del Liceo Musicale Lagrangia e dei bambini dell’Istituto comprensivo Ferrari e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica da parte del prefetto di Vercelli, Lucio Parente.

A seguire saranno consegnate le medaglie d’onore alla memoria di tre cittadini e internati nei lager nazisti e le copie della Costituzione ad alcuni neo diciottenni. Nel corso della cerimonia i ragazzi del liceo Lagrangia eseguiranno alcuni intermezzi musicali. In caso di maltempo la cerimonia si svolgerà al Teatro Civico.