Viaggio nel cantiere dei magazzini comunali. Qui nasceranno i nuovi laboratori universitari - FOTO

Sono strutture imponenti e suggestive quelle degli ex Magazzini comunali del rione Isola, che un tempo hanno ospitato il macello comunale e che, nel giro di qualche anno, verranno trasformati nei nuovi laboratori e spazi didattici dell'Università.

leggi anche: RIONE ISOLA, APRE IL CANTIERE PER I LABORATORI

L'intervento di riqualificazione dell'area prevede un investimento di 2 milioni e 200mila euro: nella giornata di lunedì l'assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Simion, e il presidente del Consiglio comunale, Romano Lavarino, sono stati presenti nel cantiere, insieme all'architetto Tullio Toselli e ai dirigenti dell'azienda Edilagamma di Carmagnola, che si è aggiudicata l'appalto dei lavori.

«Abbiamo fatto il punto sulla situazione del cantiere - spiega Simion - che attualmente impegna la ditta nelle fasi di demolizione e riqualificazione dell'area. Purtroppo anche qui ci sono problemi nel reperimento dei materiali, in questo caso degli isolanti. Una situazione, quella legata agli approvvigionamenti delle componenti per l'impiantistica con la quale devono fare i conti un po' tutti i cantieri».

Il progetto di riqualificazione degli edifici che si sviluppano internamente all'accesso di via Restano prevede la ristrutturazione dei corpi di fabbrica centrali nei quali saranno creati nuovi spazi per ospitare aule, laboratori e uffici per attività di ricerca, servizi e magazzini. I padiglioni esistenti verranno recuperati utilizzando tecniche costruttive analoghe alle originarie per mantenere e valorizzare gli elementi architettonici e verranno collegati tra loro attraverso la copertura con nuove capriate in vetrocemento. In questo modo verrà messa a disposizione dell'Ateneo una superficie di circa 1500 metri quadri, oltre all'area esterna che verrà sistemata con spazi verdi.

Il cantiere, primo tassello di un vasto piano di riqualificazione del rione Isola, dovrebbe chiudere entro l'estate 2023.