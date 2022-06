Ex Enal: piscina verso la riapertura

Come era stato anticipato, si sono conclusi entro il fine settimana gli interventi di riparazione del telo impermeabilizzante della piscina ex Enal di via Tasso e, nella giornata di lunedì, la vasca è stata ripiempita d'acqua per prosegure con le attività di clorazione e le fase preparatoria all'apertura estiva dell'impianto.

Intanto proseguono anche le attività di sistemazione dell'area di bordo vasca, con la pulizia del tappeto di erba sintetica che era stato posizionato nel 2021, la posa di ombrelloni e sdraio e la sistemazione del solarium. L'apertura della piscina comunale avverrà prevedibilmente entro i primi dieci giorni di giugno.