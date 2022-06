Street food: le precisazioni dell'assessore

«Lo Street Food che si è tenuto a Borgosesia ieri sera, sabato 28 maggio, è un’iniziativa organizzata autonomamente da un gruppo di ristoratori: il Comune ha dato il proprio patrocinio e ha reso disponibili gli allacci elettrici, oltre tavoli e sedie che erano stati richiesti dagli organizzatori, ma non ha avuto alcun ruolo operativo nell’organizzazione dell’evento». L’assessore agli Eventi del Comune, Paolo Urban, interviene per rispondere a chi in queste ore si chiede chi abbia curato l’evento e ne abbia individuato le modalità operative.

Urban, pertanto, rimanda al mittente le polemiche sollevate intorno all’evento, con l’intento di attribuire al Comune la responsabilità di non aver coinvolto tutti i locali della città: «Non è accettabile che si continui a far campagna elettorale con accuse false – commenta l’amministratore – la mia correttezza è ben nota a tutti coloro che hanno collaborato con noi in questi anni e non accetto in alcun modo che venga messa in dubbio per accaparrarsi voti. È ora di finirla di diffondere voci false: chi vuole rappresentare i cittadini deve avere rispetto e dignità».

Fatti gli opportuni chiarimenti, Urban sottolinea anche che «Come assessore agli Eventi ho sempre sostenuto e sempre sosterrò, se mi sarà data la possibilità di continuare a rappresentare i miei concittadini, ogni iniziativa che sia volta a rendere la città viva e ad offrire agli operatori commerciali di Borgosesia l’opportunità di vedere aumentato il flusso di visitatori. L’obiettivo è rendere Borgosesia bella, vitale e accogliente e ogni iniziativa in tal senso avrà sempre il mio sostegno»