Biennale d'Arte: gli artisti ospiti di Ezio Balliano

Si rinnova dal 5 al 19 giugno allo Studio 256 di corso Libertà l'appuntamento con le mostre collettive della Biennale Arte di Vercelli, progetto artistico pensato dal pittore Ezio Balliano . Con questa 13° collettiva sono già un centinaio gli artisti che hanno proposto circa 300 opere – dipinti, sculture, fotografie, ecc. – ispirate alle tecniche e alle tematiche più disparate che hanno attratto e incuriosito un pubblico via via sempre più numeroso e interessato che ha dimostrato di apprezzare questo tentativo di ritorno alla "normalità" passando per l'arte. "Un'utopia? Forse...- dice Balliano, organizzatore della kermesse - ma con la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti - artisti, organizzatori, pubblico – questa scommessa, siamo convinti, potrà essere vinta".

Gli artisti di questa nuova sessione sono: Martina Aliverti, Matteo Bona, Daniela Dalla Ragione, Carla Ann Di Nunzio, Giuseppe Antonio Ielasi, Luigi Ogliaro, Ivano Rota, Sara Vaggelli, Reimut Rudigher Voigt.

La mostra, visitabile allo Studio d'Arte 256 di corso Libertà 256 continuerà fino al 19 giugno nei giorni da giovedì a domenica con orario 16,30-19,30. Ingresso libero