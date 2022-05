Schianto tra due vetture, coinvoti anche nonno e due nipotini

Incidente sulla provinciale 299 della Valsesia, tra Isolella e Agnona, nel Comune di Borgosesia.

Intorno alle 17,30 due vetture - una sulla quale viaggiavano un nonno e due nipotini e una sulla quale si trovava una coppia con due cani - si sono scontrate e, sebbene l'impatto frontale si stato evitato, i mezzi sono finiti fuori strada, riportando gravi danni.

Nonostante la dinamica e lo stato dei mezzi, gli occupanti sono usciti praticamente illesi dai mezzi e trasportati solo per accertamenti al Pronto Soccorso dell’ospedale di Borgosesia: illesi anche i due cani, temporaneamente presi in cura dai volontari di Quattro Zampe nel cuore.

Per i soccorsi sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Varall, la Croce Rossa e la Polizia Municipale di Borgosesia: per permettere di chiarire le dinamiche ed effettuare i rilievi necessari, il tratto della provinciale è rimasto percorribile in senso alternato per parecchie ore.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla messa in sicurezza delle autovetture incidentate. In serata la circolazione è poi ripresa in modo regolare.