"Conoscere per integrarsi”: tavole rotonde per parlare dei diritti

Il mese di giugno propone alcuni incontri formativi incentrati su temi rilevanti rispetto all’accoglienza e all’integrazione dei soggetti stranieri presenti sul territorio. A organizzare gli appuntamenti due operatrici del progetto SAI 854 (ex Sprar, ovvero Sistema Accoglienza e Integrazione) del Comune di Vercelli: l’operatrice legale Elisa Pizente e l’etnopsicologa Laura Di Gregorio che sviluppano un percorso articolato su diverse tematiche importanti e che coinvolgono, oltre ai migranti, anche il sistema sanitario, formativo e degli enti territoriali.

«Gli appuntamenti - si legge in una nota delle organizzatrici - pensati primariamente per orientare gli stranieri residenti in Vercelli, ma destinati anche a tutti gli operatori e alla cittadinanza, verteranno sulla conoscenza dei diritti a cui essi possono accedere e potranno aiutare a rafforzare la rete delle realtà che, nella nostra città, si impegnano per dare un aiuto ai migranti».

Gli incontri si svolgeranno al Seminario Arcivescovile di piazza Sant'Eusebio 10 –

Vercelli) dalle ore 10 alle 12 (a esclusione del terzo incontro previsto per il 18 giugno che si terrà dalle 9 alle 13).

Il primo appuntamento, dedicato al tema del "Diritto alla salute", è in programma dabato 4 giugno: relatori Laura Di Gregorio, etnopsicologa del progetto Sai, Elena Cancello, medico del centro Isi e Giovanni Barbieri, volontario della Cri di Vercelli.

Sabato 11 giugno si parla invece di "Diritto alla tutela" con Elena Pizente, operatore Sai; gli avvocati Mauro Pigino, Fabrizio Giorcelli e Donatella Bava; Giuseppe Fodero dell'Ufficio immigrazione Cgil, Nadia Mazziero di Anolf Cisl e Shady Raman.

"Il diritto all'integrazione" è il tema del convegno di sabato 18 giugno: ne tratteranno Stephanie Scarpini, docente Sai, Alberto Carpani, coordinatore progetto Sai, l'assessore Caterina Politi, Sara Ghirardi del Centro territoriale per il volontariato, Paolo Solidani della Pastorale Migrantes, Cesare Daneo presidente Acli, Alfonsina Zanatta della Pastorale Universitaria, Enrico Biale e Laura Tommaso dell'Upo, Marilena Fonsatti e Daniela Zanocchio del Cpia. Sono previsti inoltre interventi del referente locale del progetto Sai, e di rappresentanti di Coverfop e Formater.