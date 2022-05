Skating: oro e argento nella categoria “Primi Passi Basic 2017" - FOTO

Continuano a ottenere promettenti risultati i giovani pattinatori dell’Asd Skating Vercelli, che hanno debuttato in campo agonistico nella specialità singolo in occasione della 3° tappa regionale AICS 2022, disputata a Castelletto d’Orba (Al).

Nella categoria “Primi Passi Basic 2017 F.le”, la determinatissima Matilde Romagnoli, conquista l’oro, seguita dalle altrettanto brave compagne di squadra, Desirè Dimodugno argento e Krystel Monteleone quarta.

Nella categoria “Principianti Plus 2011 femminile”, ottima quinta posizione per Aurora Di Dio, settima per Virginia Agnelli, decima Arianna Favaro e dodicesima Gaia Pisani.

Nei “Principianti Basic Maschile”, altro oro conquistato con una solida prova da Leonardo Portinaro Cortes.

Durante l’impegnativa giornata di gara tutte i giovani atleti Skating, presentando dei programmi di ottima precisione tecnica, accompagnati dalla delicatezza del loro elegante stile, hanno pattinato i loro coinvolgenti percorsi di gara, con grande grinta e determinazione. Molta emozione li ha accompagnati nelle loro prestazioni, ma hanno finalmente potuto presentare in gara quanto lavorato in questi mesi.

Grande la soddisfazione non solo di tutti questi fantastici atleti ma anche dei loro tecnici, ancora più motivati nel seguire la crescita del immenso vivaio di pattinatori.