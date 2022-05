Italia (Over 50, 60, 70) con onore al quadrangolare di Bilbao

Bilbao, nella Spagna Settentrionale, capitale de facto dei Paesi Baschi, il 21/22 Maggio, ha ospitato il quadrangolare Internazionale Basque Country Walking Football Cup. Il prestigioso evento ha visto la partecipazione delle squadre Nazionali di: Francia, Inghilterra, Italia e Paesi Baschi, in rappresentanza delle categorie Over 50, Over 60 e per la prima volta nella storia del Walking Football, anche della Over 70.

L’Italia si è presentata con un complessivo di 34 atleti selezionati, guidati dai Manager (Massimo Linarello, Graziano Ferraris, Davide Cantone) e con i capitani: Maurizio Maestri, Vito Gibin, Matteo Di Francesco.