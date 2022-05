La salute dei vercellesi: tra i 18 e i 69 anni è fumatore una persona su 3

Nell'Asl Vercelli, una persona su tre di età compresa i 18 e i 69 anni, (30%) risulta fumatore. La prevalenza dei fumatori è significativamente superiore a quella media regionale (24%) ed è ancora lontana dall’obiettivo del Piano nazionale della prevenzione che prevedeva, per il 2019, una riduzione della prevalenza dei fumatori al 24,5%. A dirlo sono i dati del sistema di sorveglianza Passi (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia), che l'azienda rende noti in prossimità della Giornata mondiale senza tabacco, istituita dall'Oms per il 31 maggio di ogni anno. «Fra la popolazione dell’Asl il problema del fumo è piuttosto rilevante – commenta dall’Osservatorio Epidemiologico dell'Asl di Vercelli Antonella Barale, coordinatore aziendale del sistema di sorveglianza Passi - I dati evidenziano nell’ultimo triennio un 30% di fumatori attivi, percentuale superiore a quella di tutte le altre Asl del Piemonte, in cui la prevalenza stimata complessivamente è del 25%». A fumare sono più gli uomini che le donne, nella fascia d’età compresa fra 25 e 34 anni e la dipendenza da tabacco interessa maggiormente persone con un livello di istruzione basso e con maggiori difficoltà economiche.

Uno degli obiettivi dell’Asl di Vercelli, in attuazione del Piano locale di prevenzione 2022 - programma 4 “Dipendenze”, è la sensibilizzazione dei cittadini rispetto problema del tabagismo; pertanto, in occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco 2022 sarà diffuso, nelle sedi Asl e tramite le pagine social, materiale informativo cartaceo e multimediale, contenente informazioni sulle ricadute dell’abitudine al fumo sulla salute individuale e sul nostro ecosistema. All'interno dell'azienda, inoltre, è attivo il Centro Trattamento del Tabagismo dell’Asl, diretto da Francesco Mancuso, dove è possibile essere accompagnati nel percorso di disassuefazione. Il Centro è presente a Vercelli e Borgosesia ed è sostenuto da un team di specialisti SerD, pneumologi, psicologi e medico, che collaborano nei progetti di prevenzione e trattamento della dipendenza da tabacco, prima causa al mondo di morti evitabili. Per informazioni e/o prenotazioni, è possibile chiamare il numero 0161.256257, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15.

leggi anche: IL RAPPORTO SULL'ABITUDINE AL FUMO NELL'ASL VC

«La campagna scelta quest’anno dall’Organizzazione mondiale della sanità per la Giornata mondiale senza tabacco riguarda in particolare i danni ambientali provocati dal fumo - spiegano dall'Asl -. Danni valutati non solo in termini di inquinamento dell’ecosistema causato dall’emissione di anidride carbonica o dalla dispersione nell’ambiente dei mozziconi di origine sintetica, ma anche e soprattutto di sfruttamento delle risorse. Infatti se sono genericamente noti gli effetti del fumo sulla salute, non tutti sanno che, ad esempio, 3,7 litri di acqua vengono consumati per la produzione di una sola sigaretta e la produzione annuale di sigarette è di circa 6 trilioni, oppure che ogni 300 sigarette prodotte viene tagliato 1 albero e che ogni anno vengono distrutti circa 3,5 milioni di ettari di terreno per la coltivazione del tabacco».