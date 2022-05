Olmo racconta il viaggio in Ucraina e al Parlamento Europeo

Venerdì 27 maggio, alle 18.30 nella cripta del Sant'Andrea, Carlo Olmo e la delegazione di vercellesi, che ha partecipato al viaggio in Ucraina e all'audizione alla "Commissione Peti" dell'Ue, incontreranno la cittadinanza per proiettare il reportage, realizzato in territorio ucraino, ad Auschwitz, Berlino e Bruxelles e poi Olmo e la delegazione parleranno dell'esperienza vissuta.

«La delegazione vercellese - spiegano gli organizzatori dell'incontro - ha portato 30 quintali di derrate alimentari alle popolazioni di Bucha, Vinnytsa e Chmel’nyc'kyj. Ha visitato i luoghi martoriati dal conflitto, visitato centri disabili, orfanotrofi e ospedali militari. A Bruxelles, Olmo ha parlato al Parlamento del Belgio, alla Commissione Peti e Diritti Umani della Ue. In quest'ultima audizione ha voluto essere presente persino l'ambasciatore ucraino all'Unione per porre le basi di un'immediata collaborazione».

L'appuntamento è aperto a tutti: a coordinare gli interventi il giornalista Enrico De Maria.

«Ringrazio l'Università del Piemonte Orientale per il fondamentale aiuto nella realizzazione di questa serata. Questo viaggio - sottolinea Olmo - è solo l'inizio di un più vasto progetto a sostegno dell'Ucraina che, grazie ai vari incontri avuti a Bruxelles, sarà portato avanti nei prossimi mesi».