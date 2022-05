Conto alla rovescia per la "24 ore": Samantha Profumo in sella per la ricerca

Conto alla rovescia per Samantha Profumo che, il 4 e 5 giugno, sarà in Veneto per la «24 ore del Montello», ultra cycling che l'atleta vercellese affronta come nuova sfida a sostegno della ricerca contro il cancro.

Nei giorni scorsi la ciclista vercellese ha presentato la divisa che verrà utilizzate per la gara di resistenza alla quale partecipano fortissimi atleti provenienti da tutta Europa. Realizzata dalla ditta Marcello Bergamo, su indicazione della stessa Profumo, la divisa è carica di simbologia: «La volevo a sfondo nero - dice Profumo - per simboleggiare la paura che si prova nell'affrontare il tumore. Poi ci volevo il giallo fluo, il colore della luce, il turchese dl cielo, il rosso della passione che ho nel pedalare, e il verde, la speranza di superare la malattia. E poi, oltre agli sponsor, ci sono il disegno di un bambino che guarda al microscopio, per simboleggiare la ricerca e la pediatria e un cuore, con la scritta "terzo piano lato est", che è l'ala dell'ospedale di Biella dove si fanno le terapie e le visite di controllo».

Lei, che il "terzo piano lato est" lo ha frequentato per le chemio e le radio terapie necessarie a sconfiggere un tumore al seno, la prima sfida della 24 ore l'ha già vinta: grazie agli sponsor presenti su maglia e bicicletta e alle donazioni spontanee, sui conti dell'Associazione Oncologica Pediatrica e del Fondo Tempia sono già arrivati molti più del 1500 euro che erano l'obiettivo minimo iniziale del progetto. Un tesoretto destinato ad aiutare la ricerca e le persone che devono affrontare la malattia che può ancora crescere: «Attraverso il sito della Marcello Bergamo è possibile acquistare maglietta e pantaloncini da gara sostenendo il progetto - spiega Profumo - oppure è possibile aderire alle iniziative che alcuni degli sponsor hanno ideato»: tra queste una molto carina della fioricoltura Green House che, accanto a diverse tipologie di piante e fiori ha messo le gigantografie di Profumo in sella: chi acquista una di quelle piante contribuirà alla raccolta fondi. Un'altra iniziativa è via di organizzazione da Erika Bijoux, altra sostenitrice del progetto.