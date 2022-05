Arrivano i Prof! Matteo Saudino e Valentina Petri protagonisti alla Mondadori

Alla libreria Mondadori Vercelli arrivano i Prof!

Due appuntamenti imperdibili questo fine settimana alla libreria Mondadori di Vercelli! Venerdì 27 maggio alle ore 17,30 il professore torinese Matteo Saudino presenterà il suo ultimo libro "Ribellarsi con filosofia" edito Vallardi, un libro di filosofia ma anche un'arma contro il pensiero normalizzato e uno strumento per coltivare l'indipendenza di giudizio, sempre più indispensabile in un mondo dominato dall'omologazione di massa, un viaggio tra le storie di dieci filosofi per dieci atti di ribellione raccontati tra realtà e finzione, che ci invitano a guardare sotto la superficie per imparare a scegliere la strada che fa per noi.

Matteo Saudino insegna Filosofia e Storia da vent’anni nei licei del capoluogo piemontese. Ha pubblicato la raccolta poetica Fragili Mutanti (2012) e La filosofia non è una barba (2020). Coautore del libro Il Prof fannullone (2017) e Cambiamo la scuola (2021), è noto per aver ideato il popolare canale YouTube di divulgazione filosofica e storica «BarbaSophia», che conta oltre 200.000 iscritti e più di 21 milioni di visualizzazioni.

Sabato 28 maggio alle ore 18 torna Valentina Petri ad animare la libreria con la sua intelligente ironia e il suo ultimo libro "Vai al posto" edito Rizzoli. In questo romanzo l'anno scolastico per la prof vercellese è pieno di novità: alcune belle, come la cattedra sospiratissima e una nuova prima tutta da conoscere, altre meno, come due quinte improvvisamente accorpate. Per risparmiare sugli insegnanti e a un passo dalla maturità, si è deciso di mettere insieme classi di indirizzi diversi con lo stesso programma di italiano. E così lei si ritrova a gestire una quinta di Moda, popolata di sole fanciulle, innestata con gli elettricisti casinisti, in un calderone imprevedibile che ha tutti gli ingredienti di una maionese destinata a impazzire. Mentre la prima è un'adorabile classe di pulcini che stanno imparando a camminare, i suoi alunni di quarta non cedono di un passo dal solito caos: Missile in fuga nei corridoi, Basito che si perde in giro per Roma, Amebo che lo ritrova anche se è rimasto in Piemonte... Tra foto a tradimento e bodyshaming, trappole e chiarimenti, le collaborazioni più inaspettate sbocceranno per lasciare tutti a bocca aperta, inclusa la prof. A due anni dal suo ultimo successo "Portami il diario. La mia scuola e altri disastri" la Prof. Petri torna in libreria con un nuovo romanzo che ci racconta come dopo due anni di pandemia, e di didattica a distanza, il più bello tra gli insegnamenti che ci dà la scuola è senza dubbio, lo stare insieme. Valentina Petri vive a Vercelli ed insegna lettere all'Istituto Professionale Francis Lombardi. Dal 2017 condivide le sue storie di scuola sulla seguitissima pagina Facebook Portami il Diario.

Gli incontri sono gratuiti ma è consigliata la prenotazione allo 0161-1828991 o inviando una mail a mondadorivercelli@gmail.com