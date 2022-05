A Chicca Isola il titolo di "Vercellese dell'anno 2021"

Una giovane campionessa che farà parlare di sé e che può portare il nome di Vercelli davvero lontano. La Famijia Varsleisa ha assegnato a Federica Isola il riconoscimento di Vercellese dell'anno 2021.

«Un titolo che mi onora e mi emoziona - ha detto la giovane ritiridando il riconoscimento dalle mani del presidente Pier Luigi Bruni e del sindaco Andrea Corsaro - anche perché anni fa è stato assegnato a mio nonno e per questo è ancora più importante».

Dal canto suo, Bruni si è detto orgoglioso di poter assegnare il titolo a una giovane atleta, che ha riportato a Vercelli una medaglia olimpica dopo diversi anni.

«Federica Isola ha fatto entusiasmare la città per quanto ha saputo fare insieme alle compagne azzurre. Ancora molto giovane ha tutte le carte in regola per raggiungere grandi risultati anche in futuro - si legge nella motivazione del premio -. Si è allenata con determinazione anche durante i mesi difficili della pandemia e rappresenta un esempio di perseveranza e di volontà in particolare per i giovani. Per tutto ciò è una degna Vercellese dell’anno 2021».