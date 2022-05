Un mezzo parapiglia alla festa elettorale con il Governatore

Non si fermano alle punzecchiature via social le polemiche tra Emanuela Buonanno, ex vicesindaca di Borgosesia, e la lista che sostiene la candidatura a primo cittadino di Fabrizio Bonaccio, per oltre 4 anni e mezzo collega di giunta e ora rivale a tutti gli effetti.

Così com'è iniziata, la campagna elettorale di Borgosesia prosegue tra le scintille. Ultima occasione, in ordine di tempo, è stata la serata elettorale con il Governatore Alberto Cirio: un'occasione di incontro organizzato dalla lista di Bonaccio per ricevere l'endorsement del presidente della Regione e che si è invece trasformata in una nuova fonte di polemiche.

Presente in sala con alcuni sostenitori, Emanuela Buonanno non ha mancato di esternare rumorosamente la sua posizione critica rispetto ad alcuni degli interventi dei partecipanti – primo tra tutti quello del parlamentare Paolo Tiramani. Dopo un po' qualcuno ha risposto e così quello che era partito come un incontro elettorale ha rischiato di sfociare in un mezzo parapiglia.

«Trovo incredibile andare a disturbare gli eventi elettorali altrui, tipico atteggiamento di chi vuole metterla in caciara perché non ha argomenti e spera di ottenere dei benefici», commenta Tiramani intervenendo in una discussione sui social nata proprio intorno a quanto accaduto nel corso della serata. E qualcuno cita come esempio quanto accaduto nella vicina Varallo, dove Cirio ha partecipato alla presentazione del candidato sindaco Pietro Bondetti, e dove i componenti di altre liste in corsa, presenti in sala, hanno ascoltato l'intervento del Governatore senza intervenire in alcun modo.

Attraverso i social, Emanuela Buonanno accusa di essere stata «bersagliata dagli organizzatori della serata... Sono stata costantemente circondata, per impedirmi di parlare con Cirio, spintonata, assalita verbalmente e anche chiaramente colpita. E questo solo perché volevo chiedere informazioni riguardo una situazione drammatica per molte famiglie della zona Isola di Borgosesia».

Rimanda al mittente l'accusa, invece, Fabrizio Bonaccio: «Mi spiace che la signora Buonanno, per ritagliarsi uno spazio di visibilità, abbia sfruttato un’occasione di festa per creare tensioni...». E, sul tema dei rimborsi per l'alluvione, Bonaccio non esita ad affondare un stoccata: «Monitoriamo da sempre la situazione. Non serve che chi non ha fatto nulla in veste di Vicesindaco, oggi si dichiari pronta a combattere in veste di candidata: le cose si fanno al momento giusto… se si sanno fare. Evidentemente chi oggi parla al futuro, in passato non ha saputo muoversi adeguatamente».