Torna la Fiera di Maggio e festeggia la 40° edizione

Dopo due anni di sospensione conseguente all’emergenza sanitaria, torna l’appuntamento annuale con le bancarelle della Fiera di Maggio, la storica manifestazione fieristica targata Confesercenti.

Giunta alla 40° edizione, la Fiera aprirà ai visitatori dalle 8.30 di Domenica 29 maggio per concludersi nella serata di lunedì 30 maggio.

Viale Rimembranza accoglierà gli espositori provenienti da ogni angolo d’Italia con un variopinto shopping che offrirà molteplici proposte con prodotti che vanno dall’artigianato ai prodotti tipici, con stand enogastronomici che consentiranno di degustare cibi e bevande.

“La Fiera di Maggio rappresenta un’occasione importantissima per la nostra città di tornare ad aprirsi ai visitatori per rilanciare il commercio su area pubblica, creando anche una ricaduta economica positiva sul territorio. Un elemento di rilievo nella fase storica che stiamo vivendo” commenta Miriam Leone, Presidente di Confesercenti Vercelli.

“Le iniziative che puntano a rilanciare il commercio sono fondamentali per la ripresa dell’attività economica della nostra città e rappresentano un elemento di attrattività molto importante. E con l’Amministrazione comunale abbiamo un dialogo e collaborazione costanti per promuovere azioni che soddisfino le esigenze delle imprese supportandole per superare questa fase storica particolarmente difficile”, conclude il Direttore di Confesercenti, Germana Fiorentino.

In questa due giorni gli operatori su area pubblica torneranno quindi con le loro proposte tra alimentari ed extra alimentari: pasticceria, salumi, formaggi, taralli, frutta secca, frutta e verdura freschi, piatti e panini per appetiti robusti, abbigliamento, scarpe, accessori, bigiotteria, cosmesi, articoli per la casa, tessuti e tendaggi, artigianato e molto di più: tutti coloro che desiderano cogliere l’occasione per fare un buon affare o semplicemente per svagarsi tra suoni e colori non avranno che l’imbarazzo della scelta.

Oltre agli operatori su area pubblica, appositi spazi sono stati come di consueto riservati alle Organizzazioni di Volontariato e attività che intendono promozionare il proprio servizio.

Appuntamento allora domenica 29 maggio a Vercelli in Viale Rimembranza