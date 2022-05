Acqua in borraccia: i disegni dei bambini diventano carte per giocare

Si avvia alla conclusione la seconda edizione del progetto “Acqua in borraccia” realizzato dal Gruppo Marazzato in collaborazione con Comune di Vercelli, Arpa Piemonte e ATO 2: quest’anno a ricevere le borracce “eco” sono stati gli alunni delle classi prime delle scuole primarie pubbliche e parificate dei Comuni di Vercelli, Borgo Vercelli e Villastellone.

Mercoledì pomeriggio, inoltre, in Comune, una rappresentanza di giovanissimi studenti ha ricevuto, dalle mani del general manager della ditta, Alberto Marazzato, dal sindaco Andrea Corsaro e da Franco Pistono, che ha seguito il progetto per Arpa, i mazzi di carte realizzati con gli oltre 200 disegni realizzati dai bambini invitati a realizzare disegni di fanastia che avessero come protagonista l'acqua.

I disegni sono entrati a far parte di una galleria d’arte virtuale e sono stati im

piegati nella produzione di “Educarte”, carte da gioco realizzate per avvicinare i bambini all’educazione civica e alla sostenibilità ambientale, contribuendo a sviluppare una sensibilità ecologica in modo semplice e coinvolgente. I disegni più belli saranno inoltre premiati con un riconoscimento speciale in un evento che avrà luogo in autunno al Teatro Civico di Vercelli. Per votare è necessario collegarsi a questo link.

«L'Amministrazione accoglie sempre con molto piacere le attività che coinvolgono i bambini, soprattutto quando si tratta di progetti educativi - ha detto il sindaco Corsaro - queste iniziative sensibilizzano i più piccoli sull'importanza dell'ambiente che li circonda insegnando loro a rispettarlo».

Il progetto “Acqua in borraccia” proseguirà anche per l’anno scolastico 2022/2023 con rinnovato impegno da parte dei partners, andando così a consolidare un dialogo virtuoso tra istituzioni pubbliche e imprese. Nei prossimi giorni i mazzi di carte realizzate dai bambini verranno consegnate a tutte le scuole e distribuite ai giovanissimi artisti.