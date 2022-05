“Caro scrittore in erba...": incontro con Gianluca Mercadante

Si intitola "Caro scrittore in erba..." il libro di Gianluca Mercadante che viene presentato oggi, giovedì 26 maggio, alle 18 al Piccolo Studio, per la rassegna “Lettore al Centro – Libri a 360°”. A dialogare con l'autore, nell'ambito della rassegna promossa dall'assessore Gianna Baucero, è un altro scrittore vercellese conosciuto e apprezzato, Alberto Odone.

«Molto si dice sull’arte della scrittura, molto poco invece sul mestiere di scrittore - dice Mercadante -. Su come trovare l’editore giusto e quali siano i rituali da superare nel momento in cui un editore finalmente decide di puntare sulla tua storia. Sapori e dissapori che uno scrittore in erba deve ingoiare, per sbucciarsi per benino le ginocchia nello sforzo teso a raccontare una verità, la sua, la tua».

Attraverso le sue esperienze e (dis)avventure nel mondo editoriale, Gianluca Mercadante ci ricorda una semplice e onesta verità. Che un libro non si pubblica, ma si scrive.