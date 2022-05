Italexit: «In corsa a Ronsecco, per garantire attenzione al territorio»

Riceviamo e pubblichiamo.

"Elezioni comunali: cosa sta succedendo a Verdelli?". La domanda trae spunto dall’osservazione dei fatti e dalle dichiarazioni a mezzo social e a mezzo stampa rilasciate da esponenti politici o quasi, del paese di Ronsecco.

Meno di 600 abitanti, all’incirca 500 elettori e per la prima volta nella cronaca degli ultimi decenni, 4 liste di candidati alle prossime elezioni del 12 giugno.

Sì, perché c’è da sapere che dal 1995 ad oggi solo in 2 casi si è presentata alle elezioni ronsecchesi una seconda lista.

Inoltre non può sfuggire che per 10 anni, l’attuale sindaco, ha amministrato senza la presenza di un’opposizione che ne discutesse e ne verificasse l’operato.

Recentissime e reiterate le dichiarazioni di richiamo alla coesione dei ronsecchesi per evitare che in consiglio comunale siedano degli estranei… che vengono da lontano (17 km circa). Questo dicono.

Italexit che è un partito politico nazionale con rappresentanza parlamentare, concorre per le elezioni a Ronsecco così come in altre decine di comuni italiani (anche capoluoghi di provincia), e probabilmente continuerà a farlo per molti anni a venire.

Dal nostro punto di osservazione e dai dati disponibili, rileviamo che la storicità ronsecchese è molto rara se non quasi unica; non riscontrabile ad esempio, nemmeno nei comuni della stessa area geografica.

Quale sezione Italexit per la provincia di Vercelli, a prescindere da quel che sarà il risultato elettorale del 12 giugno, continueremo a porre la massima attenzione a ciò che accade sui nostri territori, Ronsecco compreso. Il nostro team di osservatori (che cresce sia in qualità che in quantità) è al lavoro.