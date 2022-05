Skating Vercelli: belle soddisfazioni anche per i giovanissimi - FOTO

Continuano gli ottimi risultati per i giovani pattinatori dell’A.S.D. Skating Vercelli, che hanno debuttato in campo agonistico nella specialità singolo in occasione della terza tappa regionale AICS 2022, disputata a Castelletto d’Orba.

La bellissima giornata di gara ha visto impegnati altri validissimi atleti bianco-rossi, nella categoria "Primi Passi Basic 2015 F.le", Vittoria Passaro ha ottenuto la quinta piazza, subito seguita in classifica dalla compagna di squadra Amelia Natale. Nella categoria “Principianti Basic 2012 F.le”, la medaglia di bronzo ha cinto il collo della brava Viola Torricella, seguita in quarta piazza da Giorgia Porru, in quinta da Gaia D'Amico e in settima da Beatrice Gubitta. Nella categoria “Principianti Plus 2012 F.le”, la medaglia d’argento è andata alla precisissima Greta Giolo, seguita in quinta piazza dalle compagne di team Marina Dermishi e in undicesima da Anna Ranieri. Tutte le pattinatrici vercellesi dalle piccole alle più grandi hanno davvero ben impressionato pubblico e giuria con le loro coinvolgenti ed eleganti prestazioni. Nella categoria “Ragazzi 2009 Master F.le”, Carlotta Valentini Puccitelli, conquista la medaglia d’oro, rendendosi protagonista di una bellissima prova, pattinata con sicurezza, precisione e grinta.

Altra medaglia d’oro è stata conquistata dal bravissimo Federico Failla, nella categoria “Pulcini Basic 201 M.le”, che ha dimostrato precisione e determinazione nel presentare gli elementi tecnici previsti dal regolamento della gara.

Tutti i talentuosi pattinatori dello Skating nonostante molti fossero al debutto in una competizione di questo calibro e ci fosse pertanto molta emozione, hanno saputo dare il massimo; le prestazioni sono state buone e incoraggianti in prospettiva futura, a dimostrazione dell'ottimo lavoro svolto da parte di atleti e tecnici durante gli allenamenti. I tecnici Skating infatti, a fine gara hanno dichiarato la loro piena soddisfazione per le prestazioni dei loro giovani e tenaci atleti, un plauso alla costanza e alla tanta passione di queste giovani leve.