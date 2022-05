"La canzone di Diego": Renato Bianco presenta il suo ultimo libro

Reduce da alcune presentazioni di successo al Salone del Libro e nelle manifestazioni off collegate alla fiera torinese, “La canzone di Diego” (edizioni Interlinea), nuova fatica letteraria di Renato Bianco viene presentato giovedì 26 maggio, alle 18 nel cortile del museo del Tesoro del Duomo, in piazza D'Agennes.

Il luogo scelto aiuta a creare un’atmosfera intensa e particolare, così come la trama del libro stesso.

La presentazione sarà guidata da Fabio Ponzana, che oltre a interagire con l’autore, dialogherà con Francesca Debernardi, vice presidente dell’Associazione Angsa (Associazione Nazionale Genitori Persone con Autismo) e con Giuseppe Ferraris dell’associazione Liberi di scegliere (Associazione di famiglie con figli diversamente abili).

"La canzone di Diego" è un romanzo corale in cui le vicende dei personaggi si fondono in un dialogo complesso che spesso lascia spazio alla riflessione introspettiva. Luca prende la parola per primo, passandola come in una staffetta a Marzia, successivamente a Mattia e infine a Ilaria, ognuno narratore e spettatore della vita degli altri, in un intreccio a più voci, tanto inconscio quanto inevitabile. Accanto a loro, però, il vero protagonista è Diego, che appare quasi per caso, e come in una visione scompare poco dopo, lasciando dietro di sé un'onda di mistero, solidarietà e amore, a cui prima Mattia, poi gli altri, dovranno essere capaci di dare forma.

