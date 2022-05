Anpi Vercelli ospita Adelmo Cervi. Incontri nelle scuole e con i cittadini

Il 26 e il 27 maggio la sezione Anpi “Anna Marengo” avrà il piacere di ospitare Adelmo Cervi: figlio di Verina Castagnetti e Aldo, il terzo dei sette fratelli Cervi fucilati dai fascisti al poligono di Reggio Emilia il 28 dicembre del 1943.

Saranno tre gli appuntamenti che lo vedranno coinvolto nell’arco delle due giornate: La mattina di giovedì 26 nell’ambito dell’iniziativa” Il futuro siamo noi”, organizzata dall’ Istituto Comprensivo Lanino e alla quale la nostra associazione ha avuto l’onore di essere invitata, Adelmo incontrerà i ragazzi e le ragazze della scuola media “Sandro Pertini “.

Nel pomeriggio, alle 18, alla Sala Facelli in via Stara 2, in un evento aperto al pubblico organizzato da Anpi e Cgil di Vercelli, Cervi presenterà il suo libro “I miei sette padri - Storia di una grande famiglia antifascista raccontata da un figlio“. È gradita la prenotazione scrivendo a anpicittadino.vc@gmail.com , l’accesso è consentito solo indossando la mascherina. Sarà possibile seguire la conferenza sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/A.N.P.I.Vercelli/

Infine venerdì 27, in mattinata, l'ospite incontrerà gli studenti del Liceo Lagrangia di via Duomo che sono stati protagonisti del bel progetto curato da Elisabetta Dellavalle in collaborazione con Anpi Vercelli, dal titolo “La mia voce per la tua – Ridiamo voce e suoni alle parole dei condannati a morte della Resistenza Italiana”, che è possibile trovare online su Instagram e Youtube.