Bossi e Tegegn, è loro la "Trino sotto le Stelle"

Sono stati oltre 150 gli atleti che alle luci del tramonto si sono presentati alla partenza per un’edizione davvero particolare della Trino Sotto le Stelle. Edizione particolare perché si trattava della prima a livello nazionale Fidal il che ha decisamente accresciuto l’attenzione intorno alla manifestazione. Gara velocissima come nelle previsioni e come ci si poteva attendere considerando le caratteristiche del percorso, disegnato nel centro cittadino, con pochissimi cambi di direzione e assolutamente pianeggiante.

La prova ha allungato la striscia di successi annuali per l’etiope Addisalem Belay Tegegn, la portacolori dell’Atl Saluzzo già in evidenza quest’anno non solo in Italia ma anche in importanti mezze maratone internazionali. La Tegegn ha tenuto fede al pronostico della vigilia chiudendo in 16’37” (decima assoluta) e avendo ragione della ritrovata azzurra Valeria Roffino (FF.AA./16’58”), al rientro alle gare da poche settimane dopo la maternità, mentre terza ha chiuso Marta Menditto (Atl.Alessandria/17’49”).

Al maschile bellissima sfida fra Alessandro Bossi (Gruppo Podisti Ciarlaschi) e Roberto Di Pasquali (Climb Runners) con il primo che ha allungato proprio nel finale per vincere in 15’14” con appena 4” sul rivale, terza posizione per il brasiliano Vinicius Scartazzini (Apa-RS) a 40”, co Matteo Lometti (Brancaleone Asti/15’57”) e Matteo Riva (Atl.Vercelli 78/15’59”) unici altri atleti ad essere scesi sotto i 16 minuti.

Questi i vincitori di categoria: Francesco Cucchiara (M16-22), Damiano Friburger (SM), Vezio Bozza (SM35), Hischam Dhimi (SM40), Fabio Andreoli (SM45), Massimiliano Terzoni (SM50), Carlo Costa (SM55), Rocco Longo (SM60), Alfonso Bozza (SM70), Franco Dossena (SM75), Elsa Godino (F16-22), Elsa Godino (SF), Johanna Dippelreiter (SF35), Maria Antonietta Di Napoli (SF40), Lorella Boschetto (SF45), Anna Greppi (SF50), Cristina Mocci (SF55), Miria Villabruna (SF65), Anna Maria Galbani (SF70).

Il “passaggio di categoria” della gara del Gruppo Podistico Trinese si è rivelato una scelta più che indovinata, grazie anche alla spinta dell’amministrazione comunale e delle associazioni di categoria pronte a favorire una serata diversa dal solito.