Musa Vercelli: al via le prenotazioni per gli spettacoli gratuiti

Si aprono oggi, lunedì 23 maggio, le prenotazioni per gli spettacoli a ingresso gratuito inseriti nel calendario di "Musa Vercelli", la rassegna estiva promossa dal Comune. Nonostante non siano previsti biglietti, infatti, le norme di sicurezza entrate in vigore dopo i fatti di piazza San Carlo e quelle sanitarie prevedono una partecipazione a numero chiuso per alcuni eventi in programma. Gli appuntamenti gratuiti con prenotazione sono i Sonics, in programma venerdì 24 giugno; Carolina Benvenga (sabato 2 luglio); e i concerti jazz ExP 5 - A kind of miles (domenica 17 luglio) e Il pensatore solitario (sabato 30 luglio).

Per assistere agli spettacoli, che si svolgeranno tra Piazza dell'Antico Ospedale e il chiostro di San Pietro Martire, è necessaria la prenotazione, che va comunicata scrivendo una e-mail a eventi@comune.vercelli.it. Nella e-mail deve essere specificato nome e cognome di tutti i partecipanti (inclusi i bambini a partire da 2 anni), un numero di telefono di riferimento, titolo dello spettacolo e data.

«Per ogni e-mail inviata - spiegano dal Comune - è possibile prenotare per un solo spettacolo. Verrà inviata in ogni caso una risposta in merito alla disponibilità dei posti. I voucher di prenotazione con assegnazione del posto potranno essere ritirati il giorno successivo alla risposta, recandosi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, in piazza Municipio 4».

Non è necessaria la prenotazione, invece, per partecipare al Festival del fumetto e alla sfilata Cosplay organizzati in collaborazione con l’Università Popolare e l’associazione Creativecomics domenica 3 luglio; per la Maratona Rock e il concerto conclusivo della cover band "Hot to be Peppers" di venerdì 15 e sabato 16 luglio e per “Aspettando la sagra”, organizzato dal Comitato di Vecchia Porta Casale sabato 23 luglio. Prima dello spettacolo è possibile presentarsi ai cancelli dell’area Antico Ospedale e ritirare un braccialetto da indossare all’interno dell’area, lo stesso dovrà essere restituito prima dell’uscita.

Le informazioni sull’intero cartellone della rassegna si trovano sul sito Istituzionale Città di Vercelli nella sezione dedicata.

Per informazioni rivolgersi al Comune di Vercelli: settore Cultura ai numeri 0161/596372 – 596243 mail: eventi@comune.vercelli.it

URP al numero verde 800670787; e-mail: urp.comune@comune.vercelli.it