La Bohème: un’occasione francese e italiana per conoscersi in un’Europa in cambiamento

Gli studenti della classe III sezione A del Liceo Classico, desiderosi di prendere contatti con le nazioni vicine, si sono dedicati dall’inizio di quest’anno 2022 all’innovativo progetto “Die Musik, la Musique, la Musica, una lingua che unisce”. Questa iniziativa proposta dal Teatro Regio di Torino e sostenuta dall’USR Piemonte, ha permesso ai giovani studenti di diversi paesi europei di collaborare e di conoscersi attraverso la creazione di un lavoro digitale centrato su un’opera lirica .

I temi proposti sono stati “Anna Frank”, da svolgere in lingua tedesca, e “La Bohème” di

Giacomo Puccini, da svolgere in lingua francese.

La classe si è occupata del progetto riguardante “La Bohème” insieme a una classe

francese proveniente dal Lycée Saint-Charles di Saint Brieuc, Bretagna. Dopo numerosi incontri virtuali (tramite padlet, e gruppi digitali) è stato realizzato il prodotto finale: un podcast, in cui le due classi si sono soffermate sul rapporto de “La Bohème” con la tradizione antica e classica in relazione con il mondo moderno, mettendo in evidenza l’attualità delle tematiche trattate (la precarietà, la solidarietà, l’accoglienza/l’esclusione, la forza dei sentimenti e della passione creativa artistica).

Il progetto ha richiesto competenze digitali, linguistiche e musicali ma anche un organizzato lavoro di gruppo e ha permesso alla classe di relazionarsi con un’analoga realtà scolastica francese.

Tramite questo articolo, ringraziamo il gruppo italo francese e le insegnanti :

Bara Goulven, Castel Louise, Chancereul Pierre, Imbert Simon, Le cardinal Emma, Le guern Wilhem, Leclerq Guillaume, Perrin-morel Sélène, Pirault gabin, Ardissone Chiara, Balocco Giosue’, Del gaudio Sonia, Fossarello Lisabel, Pera Vanessa, Pescarolo Andrea, Rondano Francesca, Stipari Sofia, Tomiato Flora, Valmacco Matilde, Vezzoli Filippo e le

docenti di francese : Anne-Françoise Perrin e Grosset Catherine

IL LINK YOUTUBE DEL PODCAST