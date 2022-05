Si ribalta più volte sul raccordo di Verrone, anziano in codice rosso - FOTO

Si sarebbe ribaltato più volte l'uomo alla giuda, un 82enne, rimasto coinvolto nella mattinata di oggi, 23 maggio, in un incidente stradale autonomo sul raccordo di Verrone.

Sul posto si sono portati velocemente i Vigili del Fuoco che hanno provveduto ad estrarre il malcapitato ed affidarlo alle cure del 118. Dalle informazioni raccolte, è stato trasportato al Pronto Soccorso in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita. Presenti anche i Carabinieri per la viabilità e la raccolta dei rilievi che stabiliranno l'esatta dinamica di quanto accaduto.