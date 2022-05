Raccolta differenziata Covevar: il calendario dei primi punti informativi e della distribuzione di sacchi e mastelli

Parte, con l'allestimento dei primi punti informativi e di distribuzione dei mastelli, il nuovo servizio di raccolta differenziata varato dal Covevar per i comuni del vercellese.

I primi punti di distribuzione vengono allestiti nei Comuni di Alice Castello, Balocco, Borgo d’Ale, Carisio, Casanova Elvo, Cigliano, Collobiano, Formigliana, Guardabosone, Livorno Ferraris, Oldenico, Quinto, Santhià e Varallo.

Per ogni Comune interessato sono previsti un punto di distribuzione, un punto informativo e un incontro serale (per i centri che superano i mille abitanti).

Al punto informativo sarà presente un collaboratore a disposizione dei cittadini per esporre loro tutte le novità del servizio e chiarire eventuali dubbi.

L’incontro serale sarà un evento pubblico, al quale saranno presenti anche le autorità locali, durante il quale verranno presentate ai cittadini le novità del servizio.

I cittadini riceveranno comunicazione direttamente a casa a mezzo lettera.

Alice Castello: punto di distribuzione domenica 5 giugno dalle ore 9 alle ore 13 e sabato 11 giugno dalle ore 9 alle ore 16 presso la palestra comunale in via Cossano; punto Informativo domenica 12 giugno dalle 14 alle 17 al parco Ballario e incontro serale giovedì 16 giugno dalle 21 alle 23 alla Casa degli Alicesi in piazza Giovannina e Lorenzo Cagliano.

Balocco: punto di distribuzione sabato 28 maggio dalle ore 9 alle ore 13 in piazza Roma 4 (di fronte al Comune); punto Informativo mercoledì 1 giugno dalle 14 alle 17 in piazza Roma 4 (di fronte al Comune).

Borgo D’Ale: punto di distribuzione sabato 28 maggio dalle ore 9 alle ore 16 e sabato 4 giugno dalle ore 9 alle ore 16 nell’area mercatale (Mercatino dell’Antiquariato) viale dei Gracchi, nell’area dell’ex mercato ortofrutticolo all’ingrosso; punto informativo sabato 4 giugno dalle 14 alle 17 nell'area mercatale, viale dei Gracchi; incontro serale martedì 7 giugno dalle 21 alle 23 al Salone polivalente comunale "Giovanni Fiorano".

Carisio: punto di distribuzione domenica 29 maggio dalle ore 9 alle ore 13 in piazza Giovanni Falcone (piazza del Comune); punto informativo domenica 29 maggio dalle 16:30 alle 18 in piazza Giovanni Falcone.

Casanova Elvo: punto di distribuzione domenica 29 maggio dalle ore 9 alle ore 13 nella piazza adiacente Municipio (area tra Municipio e Caserma); punto informativo lunedì 30 maggio dalle 9 alle 12 nella piazza adiacente Municipio.

Cigliano: punto di distribuzione sabato 28 maggio dalle ore 9 alle ore 16 domenica 29 maggio dalle ore 9 alle ore 13 e domenica 5 giugno dalle ore 9 alle ore 13 in piazza Pasino, davanti al Campo Sportivo di via Moncrivello; punto informativo domenica 29 maggio dalle 9 alle 15 in via Moncrivello Campo sportivo; incontro serale mercoledì 8 giugno dalle 21 alle 23 in piazza Martiri della Libertà (di fronte al Municipio).

Collobiano: punto di distribuzione domenica 5 giugno dalle ore 9 alle ore 13 in piazza del Comune; punto informativo mercoledì 8 giugno dalle 9 alle 12 in piazza del Comune.

Formigliana: punto di distribuzione domenica 29 maggio dalle ore 9 alle ore 13 in largo Risorgimento 2 (scuole elementari); punto informativo mercoledì 1 giugno dalle 9 alle 12 in largo Risorgimento 2 (scuole elementari).

Guardabosone: punto di distribuzione sabato 28 maggio dalle ore 9 alle ore 13 nel parcheggio piazza Repubblica; punto informativo sabato 28/05 dalle 16,30 alle 18 nel parcheggio di piazza Repubblica.

Livorno Ferraris: punto di distribuzione sabato 4 giugno dalle ore 9 alle ore 16 e sabato 11 giugno dalle ore 9 alle ore 16 al villaggio ex TAV, in corso Aosta; punto informativo sabato 4 giugno dalle 9 alle 12 al Villaggio ex TAV di corso Aosta e incontro serale giovedì 9 giugno dalle 21 alle 23 nella tensostruttura (palatenda) sita in piazza Possis.

Oldenico: domenica 5 giugno dalle ore 9 alle ore 13 in piazza Sella; punto informativo mercoledì 8 giugno 6 dalle 14 alle 17 in piazza Sella.

Quinto: punto di distribuzione domenica 5 giugno dalle ore 9 alle ore 13 in Piazza municipio (sede asilo); punto Informativo lunedì 30/05 dalle 18 alle 19,30 al Salone Don Barale in piazza Palazzo Comunale.

Santhià: punto di distribuzione sabato 4 giugno dalle ore 9 alle ore 16, domenica 5 giugno dalle ore 9 alle ore 13, sabato 11 giugno dalle ore 9 alle ore 16 in piazza Zapelloni (area mercatale); punto informativo domenica 5 giugno dalle 9 alle 15 in piazza Zapelloni (area mercatale) e incontro serale giovedì 9 giugno dalle 21 alle 23 nel Salone parrocchiale in piazzale S.S Rosario.

Varallo: punto di distribuzione sabato 28 maggio dalle ore 9 alle ore 16 nell’area della stazione ferroviaria e sabato 4 giugno dalle ore 9 alle ore 16 nell’area di corso Roma di fronte a piazza Garibaldi; punto informativo sabato 28 maggio dalle 9 alle 15 alla stazione ferroviaria e incontro serale martedì 31 maggio dalle 21 alle 23 al Centro Congressi.