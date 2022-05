Camminata nel Bosco della Partecipanza: oltre 100 adesioni

Gentile direttore,

Legambiente del Vercellese e della Valsesia – Gruppo di Trino intende ringraziare i tanti aderenti alla 4^ Camminata Ecologica nel Bosco della Partecipanza che si è svolta domenica 15 maggio. Legambiente informa che i circa 100 camminatori, con la loro partecipazione all’evento, hanno permesso di raccogliere una cifra di poco superiore a 600 euro, somma che i soci di Legambiente hanno deciso di integrare per arrivare a complessivi 700 euro, che saranno interamente devoluti in beneficenza ad operatori della rete sociale locale. Per il raggiungimento di questo obiettivo Legambiente intende ringraziare, per il patrocinio e la fattiva collaborazione, la Partecipanza dei Boschi di Trino, in modo particolare il I° Conservatore, Ivano Ferrarotti, il Parco del Po Piemontese, i coautori dell’evento, il presidio soci Coop di Trino e Nova Coop, la quale, tra l’altro, ha messo a disposizione dei partecipanti i prodotti per la merenda finale. Un ringraziamento particolare a Franco Fre, autore del video promozionale l’evento, che ha permesso di raggiungere una platea molto ampia di cittadini.

Legambiente Trino, dopo due anni di stop a causa della pandemia, non era sicura di arrivare ad un risultato così importante: il coinvolgimento di un numero cospicuo di persone, moltissime da fuori paese, e, contemporaneamente, la cospicua raccolta di fondi da destinare in beneficenza. Questo significa, ci sembra proprio il caso di sottolinearlo, che siamo sul cammino giusto: buoni propositi ecologici ed obiettivi concreti di solidarietà! A Trino e nel suo territorio ci sono degli angoli naturali che molti cittadini ignorano, ma sono luoghi che, se ben curati ed opportunamente “sfruttati”, potrebbero davvero dare il via ad un volano economico virtuoso di “turismo dolce”; ci auguriamo che questo venga sempre più compreso da molti (in primis dagli amministratori pubblici, poi dagli operatori economici, e, infine, anche dai semplici cittadini); Legambiente, sta cercando e cercherà di fare la propria parte in tal senso, facendo cose concrete come proporre, così come abbiamo fatto, di rivisitare in senso naturale, splendidi angoli di Trino, vedi la proposta fatta al comune circa San Michele (per la quale attendiamo un riscontro amministrativo); proponendo eventi come quello di domenica; lavorando, in collaborazione con docenti e alunni della scuola primaria e secondaria, per la crescita della consapevolezza ecologica nelle nuove generazioni; il tutto, come abbiamo detto, con un occhio alla solidarietà concreta. Pensare globalmente ed agire localmente è sempre stato un segno distintivo dell’operato di Legambiente, anche a Trino siamo orgogliosi di seguire questo motto ispiratore.

Nel ringraziare Lei e la sua testata per il risalto che avete dato alla nostra manifestazione, anche ciò ha contribuito alla buona riuscita della stessa, ci consenta di porgere un arrivederci a tutti alla 5^ Camminata Ecologica del 2023, sperando che la stessa possa svolgersi in un clima di serenità e pace tra i popoli e di maggior rispetto dell’uomo per la natura.