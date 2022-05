Carnevale: sfilata "estiva" e festa in piazza Paietta

Sfilano in un clima decisamente estivo i gruppi mascherati che, in questo 2022 ancora così segnato dal covid, hanno voluto dar vita a un'importante tappa di rilancio del carnevale cittadino.

Nel pomeriggio di oggi, sabato 21 maggio, è in programma la prima sfilata, con partenza alle 17,30 e conclusione alle 21 circa per lasciare poi spazio all’animazione in piazza Paietta con la presenza di un dj fino alle 23. La seconda sfilata, domenica 22, sarà invece pomeridiana, con partenza alle 14,30 e festa di chiusura. Gruppi in maschera e carri d’appoggio seguiranno il consueto percorso lungo le due direttrici del viale Garibaldi, con partenza e conclusione in piazza Paietta.

La chiusura ufficiale delle manifestazioni carnevalesche è affidata alla cena benefica, in programma venerdì 27 maggio alle 20,30 al ristorante “Nuova Capri” di via Gioberti. Nel corso della serata verrà anche consegnato a Federica Isola il premio “Majin per sempre”.

«Il ricavato della serata – annuncia Stefano Roncaglia, presidente del Comitato manifestazioni vercellesi – servirà a contribuire all’acquisto di un pullmino per i ragazzi dell’Associazione sportiva “La Rosa Blu – Asd” di Vercelli».

Le prenotazioni per la cene si ricevono fino al 18 maggio (3389042066).