“Dedalo’s Crew. Storie di adolescenti”: appuntamento al museo Leone

Domenica 22 maggio alle 17, al Museo Leone di Vercelli, sarà presentato il graphic novel “Dedalo’s Crew. Storie di adolescenti”. Si tratta di un libro - fumetto nato dalla matita di Paola Camoriano, fumettista e illustratrice vercellese, in collaborazione con l’“Associazione Dedalo – percorsi con gli adolescenti” di Biella, formata da psicoterapeuti che si pongono l’obiettivo di aiutare gli adolescenti e le loro famiglie ad affrontare le difficoltà della crescita e a sopportare i cambiamenti che quel periodo della vita impone anche al nucleo famigliare. Interverrà, oltre all’autrice, lo psicoterapeuta Andrea Canavese in rappresentanza dell’associazione. Modera l’incontro Alessandro Coppo, psicologo del Servizio di psicologia della ASL di Vercelli. Le tavole originali dalle quali è nato il fumetto saranno poi esposte nel Corridoio delle Cinquecentine del Museo Leone fino a domenica 5 giugno e si potranno ammirare negli orari di apertura del Museo (dal martedì al venerdì dalle 15 alle 17.30 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18). La Crew di Dedalo è un fumetto che racconta la storia di dieci adolescenti alle prese con disagi e problemi comportamentali: Noemi, che vive forti attriti con i genitori; Cranio e Ramona, bulli ma in realtà molto fragili e vulnerabili; Diego il vigoressico; Emma che rinuncia ad esplorare la propria identità per aiutare la madre depressa; Rebecca soffocata dall’esigenza di perfezione trasmessa dalla madre; Michael, figlio adottato che non si sente accettato; Eleonora, con forti disturbi alimentari che sfoceranno nel cutting. A questo primo racconto seguirà un secondo volume con lo sviluppo e la conclusione della storia. L’ingresso all’evento è libero fino a esaurimento posti. Per informazioni 0161. 253204; didattica@museoleone.it.