Un fine settimana nel segno dei vini, della moda e della musica

Dopo lo stop imposto dall’emergenza sanitaria torna “Rosa e rosso di maggio", tradizionale appuntamento dell’ultimo fine settimana di maggio. La manifestazione, promossa dal Comune di Gattinara in collaborazione con la Proloco, e con l’Enoteca Regionale, avrà luogo sabato 28 e domenica 29 maggio. Protagonisti i nebbioli dell'Alto Piemonte.

In questi giorni si stanno ultimando gli ultimi dettagli organizzativi per far sì che questa manifestazione assuma, il valore di rinascita e di ripartenza.

Sin dal pomeriggio di sabato 28 maggio (dalle 15) il Centro storico sarà animato da diverse iniziative: negozi aperti, mercatini, giochi, musica dal vivo, stand enogastronomici, taverne e banchi di assaggio a cura dei sommeliers dell’Enoteca Regionale di Gattinara per la magica Notte Rosa.

Per questa edizione torna la “Caccia al Tesoro an gir par al pais” promossa dal gruppo giuvumma par la stra.

Sempre nella giornata di sabato alle ore 18 lo spazio espositivo G’ART di Villa Paolotti ospita la rassegna artistica internazionale "BorderArt" 2022, organizzata dall’Associazione Orizzonti Contemporanei in collaborazione con LiberumEs e curata da Enzo Nasillo, che resterà aperta al pubblico fino al 4 giugno.

Domenica 28 maggio, a partire dalle 10 del mattino il centro storico sarà animato da Rosso di Maggio con musica, mercatini, stand enogastronomici e si potranno degustare i grandi vini del territorio nell’Enoteca Regionale.

Dalle 16, in piazza Italia, la grande sfilata di moda con i negozi di abbigliamento della città. Per tutta la giornata si susseguiranno spettacoli di giocoleria, musica e un concerto nella piazza centrale chiuderà questa edizione di Rosso di Maggio.

«Sarà un week-end ricco di eventi – commentano il sindaco Maria Vittoria Casazza e Daniele Baglione, che ha la delega alle Manifestazioni – con iniziative pensate per tutti: dai bimbi, ai ragazzi, alle famiglie fino agli appassionati d’arte. Di fatto, quest’anno, abbiamo dovuto attendere le indicazioni del Governo per avviare la macchina organizzativa, per cui i tempi sono stati inevitabilmente stretti. “Rosa e Rosso di Maggio” è diventato un evento importante per la nostra Città e per le nostre attività e anticipa Luva che sarà, quest’anno, il 9,10,11 settembre».