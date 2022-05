Pozzolo: «Il Pd? Dovrebbe imbarazzarsi per come ha governato...»

Questa volta bacchetta la risposta di Corsaro - a una delle innumerevoli, monotone e oramai scontate interrogazioni che la sinistra vercellese ha depositato contro di me - come “imbarazzante”: forse Fragapane farebbe meglio a imbarazzarsi del suo partito che sostiene un governo di palazzo, che è protagonista di politiche autoritarie e discriminatorie. Si imbarazzi di come Maura Forte, ex sindaco del Pd, ha amministrato la nostra città. Di questo dovrebbe imbarazzarsi, non delle risposte fin troppo signorili ed eleganti del sindaco di Vercelli.



Sommessamente, inoltre, mi permetto di ricordare a Fragapane che le pagelle in democrazia le danno gli elettori: e che, purtroppo per lui e i suoi compagni, il Partito Democratico - in termini elettorali - è qualche lustro che viene bocciato dalla volontà popolare.