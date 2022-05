Fragapane: «Risposta imbarazzante sulla "questione Pozzolo"»

Riceviamo e pubblichiamo.

La risposta all’interrogazione relativa al caso delle posizioni dell’assessore Pozzolo verso l’Istituto Ferraris e i dirigenti scolastici vercellesi è semplicemente imbarazzante. Per avere una presa di posizione del sindaco chiara e netta non è bastato che l’assessore avesse messo alla gogna un Istituto scolastico per il semplice fatto che rispettasse le normative legate ai professori non vaccinati, o che avesse attaccato indiscriminatamente i dirigenti scolastici e le loro legittime posizioni.

Come gruppo consiliare del Pd avevamo chiesto «Se il sindaco condivida le dichiarazioni effettuate dall’assessore Pozzolo, componente della sua giunta, o se voglia esprimere la solidarietà sua e della giunta comunale al dirigente Rizzo e all’Istituto Ferraris». Ci è stato risposto che l’Amministrazione ritiene che «a tutte le persone, siano essi docenti, genitori o personale ATA, siano messi a disposizione locali idonei e decorosi» e che «l’Amministrazione è solidale nei confronti di tutti coloro che si adoperano per il Bene Comune».

Non ci aspettavamo che venisse data attenzione alle nostre richieste, ma quantomeno che si prendesse sul serio una tematica che ha portato a posizioni e denunce di 115 tra docenti e personale Ata, alla posizione pubblica della Cgil, ad una raccolta firme cui hanno aderito (per ora) 130 persone.

Il sindaco di Vercelli dimostra così ancora di essere sottoposto, senza alcuna autonomia, ai partiti che lo sostengono, a tal punto da non esprimersi di fronte a tutto questo. Oppure di condividerne le posizioni.

In entrambi i casi si tratta di una intollerabile mancanza di rispetto verso i nostri concittadini, che non possiamo mancare di denunciare.