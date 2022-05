Stalking verso la ex moglie, 45enne in arresto

A gennaio era stato scarcerato dopo un periodo di detenzione per maltrattamenti in famiglia. Ieri, martedì 18 maggio, è nuovamente finito agli arresti, questa volta accusato di atti persecutori nei confronti della ex moglie e di un amico, considerato - erroneamente - l'amante della ex.

Ieri pomeriggio la Polizia di Stato, al termine di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli, ha dato esecuzione alla misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un 45enne, gravemente indiziato del reato di atti persecutori nei confronti della ex moglie e di un suo amico.

La vicenda trae origine dalla denuncia presentata dalla donna terrorizzata da alcuni atteggiamenti che l'uomo aveva ricominciato a porre in essere subito dopo la sua scarcerazione avvenuta lo scorso gennaio, dopo un arresto per una serie di maltrattamenti in famiglia ai danni della ex moglie avvenuti durante la loro vita coniugale. In particolare, dopo aver ricevuto il rifiuto da parte della donna di tornare insieme, si era convinto che la stessa intrattenesse una relazione con un suo amico. Dagli atti risulterebbe che l’immotivata e morbosa gelosia lo ha portato a minacciare continuamente di morte la donna anche con frasi pesanti, a pedinarla e a renderle la vita impossibile.

Tali comportamenti aggressivi sono stati rivolti anche nei confronti dell’amico, erroneamente ritenuto fidanzato della donna, con la conseguenza che entrambi, oltre a vivere in uno stato di ansia e preoccupazione, si sono visti costretti a cambiare le proprie abitudini di vita.

Dopo che la Squadra Mobile ha raccolto numerosi e univoci indizi di colpevolezza nei confronti dell’uomo, il G.I.P. dell Tribunale di Vercelli, su richiesta della Procura della Repubblica, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del marito geloso, un 45enne marocchino, da anni residente a Vercelli, con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio. Immediatamente dopo l’emissione del provvedimento, sono serrate ricerche finalizzate a rintracciare l’uomo che, per sfuggire alla cattura, aveva abbandonato il territorio nazionale.

Le indagini della Squadra Mobile hanno consentito di localizzare il 45enne in Olanda, nei pressi di Amsterdam, e quindi di richiedere e ottenere dalla competente Autorità Giudiziaria un mandato di arresto europeo.

Nella giornata di martedì il soggetto è rientrato in Italia, venendo subito localizzato da parte degli operatori della Squadra Mobile nei pressi della Stazione Ferroviaria di Novara dove è stato arrestato.