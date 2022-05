Pallacanestro Femminile Vercelli: Procede spedita la marcia delle Under 17

PALLACANESTRO FEMMINILE VERCELLI - SETTORE GIOVANILE

CAMPIONATO UNDER 13 –

Girone A

3^ giornata di ritorno

Domenica 15.5.2022– a Novara – Pala Don Bosco – C.so Ferrucci 33 – ore 11,00

Basket Club Novara - Pallacanestro Femminile Vercelli 81-38

( parziali: 25-6; 47-13; 61-24)

Tabellino PFV: Fall A.4; Alilou 2; Zannini 6; Lahmidi 6; Ferla 2; Balzaretti 5; Panelli 6; Trotti; Cabo Bolado; Mura 7; Bari. All.re Adriana Coralluzzo

Troppo forte il B.C. Novara per le Under 13 PFV sconfitte al Pala Don Bosco 81-38, al termine di una partita dominata dalle padrone di casa a proprio piacimento, mettendo in mostra la loro supremazia sia fisica che – soprattutto – tecnica, e risolta di fatto nella prima parte del match (25-6 al 10’; 47-13 a metà partita).

Le giovani vercellesi, condotte dalla panchina da Adriana Coralluzzo, stante l’impegno quasi concomitante a Cuneo di coach Anastasio con le under 15, hanno fatto ciò che è nelle loro attuali possibilità, peraltro continuando a sbagliare tantissimo in tutti i frangenti.

In attacco le percentuali di tiro sono state a dir poco disastrose, con errori imperdonabili ed anche scelte di tiro del tutto senza criterio. In difesa i guai maggiori, per mancanza di attenzione e tardività nel rientro dopo aver concluso in attacco, ed in certi frangenti per vera e propria “bambola” di qualche giocatrice. Anche in fase di impostazione gli errori ed i palloni consegnati alle avversarie sono stati molti, troppi.

Il risultato sono stati i 43 punti di scarto finali, stemperati nella ripresa da un certo “rilassamento” novarese (14-11 il 3° quarto e 20-14 il 4°) coinciso con qualche sprazzo di vitalità in più delle ospiti.

CAMPIONATO UNDER 15

2^ fase di completamento - Girone Unico

9^ GIORNATA – girone a sola andata

Domenica 15 maggio 2022 – a Borgo San Dalmazzo (CN) Palasport di Borgo San Giuseppe – ore 14,45

Granda College Cuneo - Pallacanestro Femminile Vercelli 49-25

(parziali: 15-4; 30-15; 39-20)

Tabellino PFV: Dikrane 4; Giuliani 7; Dipace 3; Prinetti 4; Cavalli, Torazzo 1, Bari H.4; Fall; Nicosia 2. All.re: Gianfranco Anastasio.

Ultima fatica stagionale per le under 15 della PFV, ancora in trasferta, a Cuneo e ad un orario scomodissimo le 14.45, da dove sono tornate sconfitte per 49-25 per opera di Granda College.

Punteggio basso, come detto, ma soprattutto molto basso lo score delle vercellesi che non sono state in grado di superare i trenta punti, il che la dice lunga sulla loro prestazione.

Classica gara di fine stagione, senza più nulla da dire, con le padrone di casa ad un livello normale e le ospiti subito ad arrancare con fatica, perché distanziate già nel primo periodo in modo abbastanza deciso: 15-4. Nel secondo quarto il copione è stato lo stesso, tranne che per le marcature vercellesi, salite ad 11 punti, per un risultato di 30-15 a metà partita.

Numericamente ancora rimediabile, in teoria, ma visto il ritmo di gioco espresso, il match era praticamente chiuso.

Poi nella ripresa si è avuto il solito calo di concentrazione e di tenuta fisica della formazione PFV in un terzo tempo da “ciapanò” (9-5) mentre sulla stessa lunghezza d’onda è stato l’ultimo (10-5), sino alla sirena finale che ha messo fine alla gara che, forse, nessuna delle due compagini ha disputato con molta voglia, pur onorando entrambe l’impegno.

Ora è tempo di riflessioni in casa PFV sul futuro di questa formazione Under 15, che dovrà essere integrata sia numericamente (è stata troppe volte in numero ridotto in campo, quest’anno) che tecnicamente, al fine di poter essere più competitiva l’anno prossimo.

Campionato Under 17 - 2^ fase

Girone “Primavera” – 6^ giornata ritorno

Domenica 15 maggio 2022 a Borgomanero (NO)– Palacadorna - ore 11,00

College Basket Borgomanero - Pallacanestro Femminile Vercelli 29-65

(parziali: 2-27; 7-39; 16-55)

Tabellino PFV: Carrozza 14; Giorgi 3; Nicolotti; Pintonello E. 3; Rizzato 15; Baro 6; Dutto 8 ; Momo 16; Cafasso. All.re Fabrizio Castelli

Procede spedita la marcia delle Under 17 PFV nel girone “Primavera” del campionato Under 17, con una nuova affermazione ottenuta in trasferta, a Borgomanero contro College Basketball, per 29-65.

Come si può rilevare dal punteggio finale le ragazze di Fabrizio Castelli non hanno incontrato soverchie difficoltà ad aggiudicarsi il match, dominando sin dalle prime battute, tanto da consentire alle avversarie di segnare solo due punti nel primo periodo, contro i 27 messi a segno da Rizzato & C.

Risolta praticamente la partita nel primo quarto (25 punti di scarto sono difficili da recuperare a questi livelli) l’incontro è proseguito sulla stessa falsariga anche nel secondo periodo, con e le vercellesi/ciglianesi/saluggesi della PFV a segnare e le novaresi a cercare di contenere come potevano: 7-39 il risultato a metà gara.

Nella ripresa le ospiti controllavano agevolmente il match ed incrementavano il loro vantaggio (16-55 al 30’), sempre mettendo in serie difficoltà l’attacco avversario (9- 16 il parziale) per poi rilassarsi decisamente nell’ultimo periodo a giochi ormai fatti, per il 29-65 finale. Tutto sommato una buona “sgroppata” dopo la sosta forzata dovuta alla rinuncia di MADO Valenza, che ha costretto le Under 17 della PFV al palo, loro malgrado (soprattutto perché anche quello era un incontro ampiamente alla portata delle vercellesi, che potevano vincerlo sul campo, anziché, come è probabile che avvenga, a tavolino per 20-0).

Ora le ragazze di Castelli si accingono a concludere la loro fatica stagionale che, in questo girone “primavera”, contro squadre che schieravano organici più o meno equivalenti a loro per età, si sono assai ben comportate, costituendosi un buon viatico per la prossima stagione.