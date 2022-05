Engas Hockey Vercelli, il presidente Torazzo: "Per il prossimo anno stiamo allestendo una squadra ancora più forte"

Gianni Torazzo, presidente di Engas Hockey Vercelli, guarda al presente e al futuro della società, confermando la sua proverbiale lucidità di analisi. "Sicuramente la stagione appena conclusa si può dire altamente positiva per noi: siamo entrati nei quarti di finale di Coppa Italia, nei quarti di playoff, qualificandoci per la Coppa WSE (nota fino al 2018 come Coppa CERS, ndr). Cosa chiedere di più ad una neopromossa? Credo si sia raggiunto il massimo.

Per il futuro stiamo allestendo una squadra molto forte, più di quella di quest’anno. Certo, poi sarà sempre la pista a dimostrare se si è fatto bene o meno”.

A fine mese, il 30 maggio, prima assemblea in presenza dei soci di HV (in pandemia si era tenuta online) : “Esporremo loro i nostri progetti e sentiremo il parere dei soci perché hanno diritto di replica”.

Il prossimo anno in A1 non ritornerà il derby con il Novara: l’Azzurra è infatti uscita dai playoff promozione con il Montecchio Precalcino (4-4 a Novara e 8-4 in terra veneta, ndr): “Il risultato in casa non apriva prospettive semplici, ma noi speravano che l’Azzurra Novara salisse nella massima serie, perché un derby di alto livello in A1 con HV sarebbe stato positivo per il nostro movimento a livello nazionale. Il mister Mario Ferrari ha ben lavorato e il presidente Roberto Scacchetti si è adoperato molto sia per trovare gli sponsor che sul sul lato sportivo. Certo, hanno raggiunto un bel traguardo, anche se purtroppo conta vincere”.