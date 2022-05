"Vercellae naturalis": torna il concorso fotografico e raddoppia i premi

C'è tempo fino al prossime 2 giugno per inviare le fotografie al concorso fotografico "Obiettivo Verde: Vercellae naturalis", organizzato dal Comune e giunto alla seconda edizione.

«Dopo il successo dello scorso, abbiamo pensato di proporre nuovamente il concorso fotografico che ha come tema principale gli elementi della natura, parchi pubblici e giardini - spiega il sindaco Andrea Corsaro -: la cittadinanza ha gradito molto l’iniziativa che è stata anche un’occasione per riscoprire gli angoli verdi e fioriti della città e i suggestivi paesaggi del nostro territorio».

Il format sarà lo stesso dello scorso anno: «Sono previste due categorie di fotografi amatoriali, junior, tra gli 8 e i 18 anni e senior, over 18, che si sfideranno per cogliere la bellezza della natura - spiega l'assessore Emanuele Pozzolo -. E’ un modo per conoscere e appropriarsi del territorio in cui si vive aumentando il senso di appartenenza ad un luogo e riscoprendo la sua bellezza».

Quest’anno i premi saranno sempre buoni spesa, ma potranno essere utilizzati oltre che da un florovivaista, anche presso un negozio che si occupa di stampa fotografica. Per entrambe le categorie: al primo classificato andranno un buono del valore di 150 euro da spendersi in un negozio di fotografia e un buono da 100 euro da un florovivaista; al secondo classificato un buono da 100 euro presso un negozio di fotografia e un buono da 100 euro da un florovivaista, al terzo classificato un buono da 100 euro presso un negozio di fotografia e un buono da 50 euro da spendersi presso un florovivaista, al quarto classificato un buono da 50 euro presso un negozio di fotografia e un buono da 50 euro da spendersi presso un florovivaista, al quinto classificato un buono da 50 euro presso un negozio di fotografia. A tutti i partecipanti sarà consegnato l’attestato di partecipazione e una pianta verde.

Le immagini devono essere inviate secondo il regolamento che si trova pubblicato sul sito della Città di Vercelli entro il 2 giugno 2022 all’indirizzo mail Comunicazione@comune.vercelli.it indicando come oggetto Concorso Fotografico “OBIETTIVO VERDE: VERCELLAE NATURALIS”.

La cerimonia di premiazione si terrà a Parco Kennedy, come lo scorso anno, dove sarà apposta una targa che riporterà i nomi dei vincitori del primo premio delle due categorie. La targa conterrà due QR-code che rimanderanno alle gallerie fotografiche delle foto, junior e senior, poste sul sito Città di Vercelli. Tutte le immagini saranno pubblicate sui canali social del Comune di Vercelli nei mesi di luglio e agosto.