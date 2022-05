Su facebook, una segnalazione (non solo...) di una persona che conosco.

Fatta questa sera, martedì 17 maggio.

sono indignata. E mai possibile che all'ospedale di Vercelli una persona anziana, col femore rotto e varie problematiche, da mezzogiorno di oggi sia al Pronto soccorsoe vi debba passare la notte, perché non c'è posto in nessun reparto per ricoverarlo? Non abbiamo potuto ancora vederlo, confortarlo, portargli il necessario...