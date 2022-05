Bimba di 3 anni investita davanti alla stazione

Momenti di grande paura, nel pomeriggio di martedì, nella zona della stazione: una bambina di circa 3 anni, che insieme alla mamma stava attraversando sulle strisce all'altezza di corso Gastaldi, è stata investita da un'auto che arrivava da piazza Roma e stava viaggiando in direzione del duomo.

Soccorsa dal personale del 118, la piccola è stata portata d'urgenza in ospedale: inizialmente le sue condizioni sembravano gravi ma, per fortuna, con il passare delle ore la situazione è migliorata e la piccola non sarebbe in pericolo di vita.

Gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente sono in corso da parte del personale di Polizia locale, intervenuto per i rilievi e per la gestione del traffico.