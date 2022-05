Campionati di beach volley per gli studenti dell'Istituto superiore Lagrangia

Accompagnati dagli insegnanti Giuseppe Gangi, Marcella D'Apoli, Giusy Caruso e Alessandra Pessano, un gruppo di studenti dei diversi indirizzi dell'Istituto superiore Lagrangia hanno partecipato all'Eurocamp di beach volley a Cesenatico dando vita a un avvincente torneo: ben 13 le formazioni vercellesi che, dal 12 al 14 maggio, si sono date battaglia nell'arena sportiva sulla spiaggia, godendosi alcuni giorni di sport, ma andando anche a scoprire la cittadina e la sua storia.

Un bel momento per gli studenti: reduci da due anni difficili, con molte ore di lezione a distanza e con regole rigide per prevenire il covid, finalmente prima della fine dell'anno scolastico hanno potuto godersi un po' di normalità grazie a questa insolita trasferta sportiva in terra romagnola.