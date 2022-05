Andorno: appartamento in fiamme; uomo intossicato, donna si lancia da tre metri

Non si sa ancora se ci sia un gesto intenzionale dietro al rogo divampato in un appartamento ad Andorno, nel vicino biellese. Gravissime, però le conseguenze: due persone, un uomo e una donna, sono stati ricoverati in codice rosso.

L'uomo risulta essere gravemente intossicato, mentre la donna, per sfuggire alle fiamme, si è buttata da diversi metri di altezza procurandosi gravi ferite. Entrambi in codice rosso sono stati presi in carico dai sanitari del 118. In questo momento alle 8.17, l'elisoccorso del 118 è sul posto. Ci sarebbero anche altri due famigliari intossicati e trasportati in ospedale.

Altre tre case attigue a quella interessata sono rimaste danneggiate.

Sul posto stanno operando numerose squadre dei Vigili del Fuoco per contenere ed estinguere le fiamme. I Carabinieri presenti sul posto: si indaga per stabilire se all'origine del rogo ci possa essere un atto volontario.

Seguiranno aggiornamenti