E' il giorno della "Gran Fondo Mangia e Bevi": oltre 1000 atleti in gara

E' il giorno della GranFondo Mangia e Bevi di Vercelli e del Monferrato: oltre mille partecipanti sono attesi nella mattina di oggi, domenica 15 maggio, per la prova di ciclismo organizzata dalla Asd Team One P.M. e patrocinata dall’amministrazione comunale.

La due giorni di sport ha vissuto un prologo sabato, con le maniferstazioni collateralli del Villaggio allestito nella zona di parco Kennedy e con la cronometro di Pertengo: un'occasione di promozione del territrio e delle realtà che vi operano finalizzata a coinvolgere soprattutto i più giovani in attività di educazione alla salute, al movimento e alla corretta alimentazione.

La gara vera e propria è in programma questa mattina dalle 9 su due percorsi: la Granfondo di 133 chilometri con 1500 metri di dislivello e la Medio Fondo di 102 chilometri e 830 metri di dislivello: Per entrambi partenza e arrivo sono a Vercelli, con le salite di Rocca delle Donne-Cantavenna, Cerrina, Crea e Vialarda.

I divieti, segnalati già da giorni, sono stati concordati con gli organizzatori e la Polizia locale che, insieme alla Protezione civile, effettuerà i controlli.

L’itinerario di partenza si snoda lungo corso De Gasperi, piazza Roma, corso Gastaldi, corso Fiume, piazza Mazzucchelli, via Paggi, via Trino e SP455 di Pontestura: alle 9, in fase di partenza, il percorso di gara verrà inibito alla circolazione a partire da 15 minuti prima della partenza e sino al completo passaggio dei corridori; in fase di arrivo il percorso di gara verrà inibito alla circolazione a partire dalle ore 11,15, un quarto d’ora prima del presunto arrivo dei primi corridori, sino al termine della gara, verso le 13,15. Il rientro in città avviene lungo il percorso: strada Asigliano, corso Salamano, piazza Sardegna, corso Tanaro, corso Bormida, via Viviani, corso Matteotti, corso Italia, piazza Sant'Eusebio, corso De Gasperi.

Fino a cessate esigenze di domani sono vietate la circolazione e la sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli in via Brighinzio, tratto compreso tra via Guala Bicheri e corso De Gasperi; in corso De Gasperi (tra piazza Roma e piazza Sant'Eusebio; in viale Locarni (dove è autorizzata la sosta dei veicoli di servizio dell’organizzazione).

Nella mattina di domenica è vietata la sosta con rimozione forzata dei veicoli in piazza Sant'Eusebio; piazza Roma (a eccezione della porzione compresa tra l’ex scalo merci e corso Gastaldi); in viale Garibaldi, nei tratti di entrambe le carreggiate compresi tra piazza Roma e il taglio sul viale per l’inversione di marcia; in via Ferraris (tra piazza Roma e inizio area pedonale). Stessi divieti anche in corso Salamano (tra la S.P. 31 e piazza Sardegna); corso Tanaro (carreggiata direzione da piazza Sardegna a corso Bormida); corso Bormida (carreggiata direzione da corso Tanaro a corso Papa Giovanni Paolo II) e da corso Papa Giovanni Paolo II a via Viviani; in via Viviani e in corso Matteotti, nel tratto compreso tra via Viviani e piazza Cugnolio. Anche in corso Italia, escluso il controviale.

E' inoltre vietata la circolazione in corso De Gasperi, in piazza Sant'Eusebio; piazza Roma; corso Italia (dove sono previsti due varchi di attraversamento); nel sottopasso di via Restano; in via Guala Bicheri (tra via Brighinzio e piazza Sant'Eusebio); in piazza d’Angennes; in via Gifflenga (tratto compreso) tra via Righi e piazza Sant'Eusebio.