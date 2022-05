Giornata a Varallo per 45 studenti dell'Iti alla scoperta delle antiche manifatture

Giornata in Valsesia, venerdì 13 maggio, per 45 studenti dell’Iti Faccio di Vercelli (compreso nell’Istituto di Istruzione Superiore Francis Lombardi) che hanno fatto visita alla sede dell’Unione Montana Valsesia guidati dai loro insegnanti di Scienze Giuridiche ed Economiche, le professoresse Evelina Sacco e Maria Grazia Ianniello e il professor Attilio Ferla, che è anche Assessore all’Istruzione dell’Ente montano. Insieme a loro, anche l’insegnante di sostegno, professoressa Claudia Barone. I ragazzi frequentano il corso C di Chimica Materiali Biotecnologie (classi 1CBA, 2CBA, 2CBB) e il corso I di Informatica e Telecomunicazioni (classe 2IBB).

«È stato un onore accogliere colleghi e studenti nelle sale dell’Unione Montana grazie al progetto SCUO.TER, che prevede lezioni itineranti – spiega Ferla – con le mie colleghe abbiamo voluto far conoscere direttamente ai ragazzi l’operatività di questo ente territoriale di secondo livello: ho spiegato loro i contenuti dello Statuto dell’Unione e le funzioni operative e di servizio al territorio svolte dai nostri uffici. Nel corso della mattinata, sono intervenuti anche i funzionari del Gruppo di Azione Locale (Veggi) e dell’Associazione Monterosa Foreste (Carnisio) che, supportati dal giovane tecnico Anthony Rovezzo, hanno fornito ai giovani il più ampio quadro possibile riguardo all’attività che si svolge in Unione Montana, ente che rappresenta un territorio di 30 comuni, per un totale di 33 mila abitanti. Ringrazio il presidente Francesco Pietrasanta – aggiunge Ferla – e il vicepresidente Alberto Daffara per aver accolto gli studenti: è molto importante far sentire ai giovani che le Istituzioni sono vicine ed aperte ai cittadini, ai quali spetta il diritto-dovere della partecipazione».

Dopo il pranzo in un locale della città, gli allievi dell’Iti hanno proseguito la giornata con la visita al ricco Museo dell’Energia, all’interno del complesso della ex Manifattura Rotondi dove, grazie alla guida Monica Ingletti, hanno potuto scoprire le particolarità delle grandi macchine a vapore impiegate nella filiera della lavorazione del cotone: «Per i nostri studenti – aggiunge Ferla – è stato molto interessante poter vedere le attrezzature di cui era dotata la Manifattura che, ai primi del '900, dava lavoro a circa 800 dipendenti. Ringrazio la dirigente dell’ITI Faccio, pCinzia Ferrara, per aver dato agli studenti questa bella opportunità: li ho visti interessati e partecipi, dunque direi che l’obiettivo della visita d’istruzione è stato decisamente centrato».