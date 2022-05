Quattro liste in corsa (e ancora sorprese) a Borgosesia

Sarà una sfida a quattro quella per la poltrona di sindaco di Borgosesia.

Scaduti i termini per la presentazione delle liste, la campagna elettorale entra nel vivo con un ultimo mese che si annuncia davvero scoppiettante, così come lo sono state, a dire la verità, anche le scorse settimane, soprattutto dopo l'uscita di Emanuela Buonanno dalla giunta e dalla lista nella quale era stata eletta nel 2017. A fare la stessa scelta della Buonanno è anche un altro assessore in carica, Costantino Bertona, che ha deciso di candidarsi nella lista "Claudia Marchesini sindaco".

Ecco i nomi dei candidati sindaci e degli aspiranti consiglieri che li sostengono. In attesa che il sorteggio attribuisca un ordine alla lista, per ora vengono presentate in ordine alfabetico sulla base del candidato sindaco (così come appaiono nella foto).

Fabrizio Bonaccio, vice sindaco uscente, guiderà «Borgosesia oggi e domani. Bonaccio sindaco». In lista con lui ci sono Serena Guglielmi, Roberta Martini, Paolo Urban, Marco Buonamici, Davide Sottile, Tatiana Bernardi, Eleonora Guida, Francesco Nunziata, Liliana Pasqualin, Marco Zantonelli, Gianna Poletti, Ferdinando Nardella, Emanuela Ceruti, Davide Mascellaro, Franco Gilardi e Nicoletta Pinna.

Sara Costa è la candidata sindaco di «Sara Costa con Borgosesia». I candidati consiglieri sono Daniela Agliati, Marco Antoniotti, Massimiliano Bagnara, Barbara Banone, Nicolò Barbero Mazzucca, Roberto Bovio, Giovanni Donati, Gianluca Faziotti, Daniela Guzzon, Franca Perona, Michele Piscopo, Marina Raimondi, Lucia Rinaldi, Francesco Roma, Marco Rotti e Massimo Zanetti.

Claudia Marchesini, candidato sindaco di «Marchesini sindaco. E' primavera a Borgosesia» schiera Emanuela Buonanno, Francesca Mastroianni, Mattia Bertoncini, Loredana Colombini, Mara Lofredo, Enrico Modetti, Chiara Godio, Gilberto Emprino, Marco Zarrillo, Antonietta Caraglia, Andrea Vanzan, Giorgio Leone, Michela Zanetti, Stefano Tornielli, Costantino Bertona ed Elena Stevano.

Corrado Rotti è alla guida della «Lista Rotti»; candidati consiglieri sono Guido Nino, Giacomo Bellafá, Monica Caprio, Stefano Casati, Roberta Croce, Antonella Lovallo, Davide Mangolini, Riccardo Merlo, Giorgio Panizza, Vanessa Roggia, Enrico Salvoldi e Fulvio Verdina.