Le prossime uscite fantasy che meritano di essere lette e collezionate

Il mercato dei libri è in forte crescita e ci sono diversi settori particolarmente apprezzati che colpiscono diverse fasce d’età. A spiccare e convincere tutti, dai grandi ai piccini, sono i fantasy che permettono al lettore di viaggiare con la fantasia verso mondi lontani, scoprendo creature magiche e incantesimi ma anche tante altre situazioni estremamente lontane dalla realtà. Il settore è estremamente ricco e così oltre ai grandi classici del genere che vengono ancora oggi venduti e letti ci sono tante novità. In questo articolo vogliamo svelarti le prossime uscite fantasy e quali sono i migliori libri fantasy appena usciti .

Prossime uscite fantasy 2022: i libri novità da prenotare

Oltre ai libri più venduti del settore, i libri fantasy novità del 2022 stanno già facendo impazzire i lettori. Tra le ultime novità spicca Regina di Attolia 2, il Ladro della Regina. Il volume, scritto da Meghan Whalen Turner continua la storia che abbiamo già potuto scoprire nel primo libro della saga. Questa volta però si parlerà di vendetta per l’inganno che la regina ha subito.

Secondo titolo novità in uscita nel 2022 e attualmente prenotabile è Empire of Sand. L’impero di Sabbia di Tasha Suri fa parte di una Duologia; è il primo volume e sono già tante le richieste da aver fatto capire quanto questa produzione avrà successo. Protagonista è la figlia di un nobile che ha la magia nel sangue e fa parte degli Amrithi, nomadi con poteri magici emarginati dalla società. Lei ancora non conosce il suo dono ma presto lo scoprirà.

Adalgisa Volantis e i destini sognanti è invece un fantasy italiano scritto da Silvia Roncaglia. Il volume, pensato per i più giovani, è atteso per maggio 2022. Dedicato soprattutto alla fascia adolescenziale parla di temi interessanti come la lotta tra bene e male e ovviamente il libero arbitrio, il tutto mixando magia e creature con poteri.

Atteso verso la fine di aprile invece Il Sacerdote delle Menzogne - il Trono di Rose. Il romanzo di Peter McLean è il secondo volume della saga e racconta in questo volume una storia con tocchi horror e gotici tipici del Dark Romance.

Libri fantasy novità: quali leggere

Non riesci ad attendere l’uscita dei titoli in programma per i prossimi mesi? Nessun problema. Ci sono interessanti novità già presenti sugli scaffali. Tra questi c’è Storie della Cacciatrice, I senza luna di Samantha Grandotti. Il libro in stile dark romance con tocchi gotici racconta di tre ragazze aggredite con ferite riconducibili a zanne e artigli. A difendere il mondo da quelli che sembrano essere lupi sanguinari c’è Laila, una cacciatrice.

Bernhard Hennen torna in libreria con una novità, ad inizio 2022 è stato pubblicato Gli Elfi. Il libro fantasy racconta della minaccia di un demone sul Regno degli uomini ma anche su quello degli elfi. L’avventura è chiaramente per salvare il mondo e riequilibrare il bene e il male.

Siri Pettersen invece pubblica La Figlia di Odino, Raven Rings. Il romanzo fantasy dai tocchi gotici fa parte della saga Raven Rings. Il libro parla appunto della figlia di Odino e si rifà alle tradizioni nordiche più antiche; paganesimo, eventi soprannaturali, riti e legami umani fanno da leitmotiv in questo volume che conquisterà tanto da spingere il lettore a leggere tutta la saga.

Altra novità fantasy da leggere assolutamente è la creazione di Morena Festi intitolata Alchimia di mondi diversi. Il volume racconta dell’Islanda, terra con molti misteri e rimasta isolata per molto tempo a causa della sua posizione. Questo ha portato il territorio a godere di una natura incontaminata e di tradizioni strettamente legate al mondo del paganesimo praticato dai norreni. Il romanzo racconta di questo passato tra abitanti segreti, folletti e magia ma anche tradizioni del passato che sembrano riemergere.