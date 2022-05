Campo Coni, si acquistano le attrezzature per ottenere l'omologazione

Con i 317mila euro di risparmiati dalla gara che, nel 2018, portò all'assegnazione dei lavori di riquallficazione del Campo Coni, il Comune completa gli interventi per ottenere l'omologazione della pista per le competizioni di livello regionale e nazionale.

La giunta comunale ha recentemente approvato una delibera che destina il denaro all'acquisto di attrezzature per le varie discipline dell'atletica, dal lancio del martello al salto con l'asta, e alcuni ulteriori interventi esterni che consentiranno di chiudere la pratica relativa a via Donizetti.

«Una parte dei fondi sarà utilizzata per acquistar attrezzature come la pedana e la gabbia per il disco e il martello, la pedana per il getto del peso, ostacoli i materassi e così via - dice il vice sindaco Massimo Simion -; un'altra parte del denaro sarà invece utilizzata per riqualificare il campo da basket che si trova nell'area del Campo Coni e per rifare l'illuminazione del campo del Piemonte Sport in corso Rigola».

La gestione delle procedure è in carico agli uffici comunali e il fatto di avere i fondi già a disposizione dovrebbe consentire di arrivare entro qualche mese al completamento della pratica offrendo così a Vercelli la possibilità di ospitare gare di livello in un impianto rinnovato.