Rices: missione compiuta

Dal sito vercellirices.com

Oasi L. Vicuna Rivalta - B.C. Vercelli Rices 69-84 (11-22, 29-44, 46-61)



Chiantaretto 3, Gagnone 2, Agoglia, Morello 12, Chirio 2, Liberali 9, Danna 7, Cattaneo, Cornaglia 13, Vercellone 2, Sabatino 10, Di Matteo 24. All. Galdi/Acquadro

I nostri tornano da Rivalta con il sacco pieno, e che sacco! Salvezza conquistata, e meritata "dopo una stagione travagliata, complessa e anche sfortunata" come ha dichiarato il nostro Presidente.La partita in casa di Oasi è tutt'altro che facile: gli avversari in gara1 avevano dimostrato di essere un osso duro e avevano ceduto solo nel finale, inoltre rientra il bomber Motta (29 punti alla fine per lui).Pronti via e i vercellesi sono sul pezzo, con un Liberali in quintetto base ed in grande evidenza sia in difesa che in attacco.

I padroni di casa hanno le polveri un po' bagnate ed i biancoverdi scappano sul +10 e anche ben oltre. I torinesi si svegliano e colpiscono in velocità e dalla lunga, riducendo il divario a -15 all'intervallo lungo.C'è da dire che i nostri sono tutti sul pezzo, a parte Chirio che purtroppo non riesce a giocare per la sua caviglia malandata.Alla ripresa delle ostilità Oasi si avvicina a -7, ma i Rices riprendono le distanze grazie alla costanza di Stefano Di Matteo (MVP della post season e forse anche dell'intera stagione), ad un Cornaglia di nuovo vicino ai suoi standard di rendimento e a un Sabatino ancora una volta sul pezzo. Ma tutta la squadra e lo staff sono meritevoli nel mantenere Oasi alla dovuta distanza e nel chiudere i giochi.Ora una inutile serie con Ivrea (grande sorpresa della post season la sua vittoria per 2-0 su B.C. Novara) per stabilire un ranking finale che sarebbe servito solo in caso di maggiori retrocessioni di squadre piemontesi dalla serie B...Comunque l'anno prossimo saremo ancora in C...