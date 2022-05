Francesco Rey, presidente dei Rices: Stagione sfortunata, ma siamo ancora qui

Parole poche, ma la soddisfazione è tanta: dal presidente Francesco Rey («È stata una stagione complessa, travagliata e anche sfortunata, ma alla fine siamo ancora in C») ad Alex Cardano («Salvezza in serie C ottenuta. Grandi ragazzi e forza Rices»)

I ragazzi allenati da Antonio Galdi hanno infatti conquistato la permanenza in Serie C silver giovedì sera, affrontano e battendo l'Oasi Rivalta con un punteggio netto, che dice tutto o quasi della gara: 84-69.

Un punteggio e un successo che alla viglia non erano scontati. Durante la prima gara al Palapiacco i Rices erano riusciti a imporsi ma sudando le proverbiali sette camicie.

Ora comunque si volta pagiona e si può cominciare a pensare alla prossima stagione.