Spettacoli estivi a Vercelli: il calendario delle prevendite

Il Comune di Vercelli rende note le date e le modalità di prevendita dei biglietti per la stagione estiva degli spettacoli, presentata giovedì.

leggi anche:

Le prevendite per Irene Grandi (5 luglio) e Nino Fassica (19 luglio), spettacoli organizzati da Piemonte Live, la prevendita partire il 16 maggio: online su www.vivaticket.it; oppure da Dosio Music, via Giuseppe Verdi 44, oppure sarà possibile utilizzare i voucher della passata stagione. In cassa saranno accettati pagamenti solo con carta di credito e bancomat oppure Carta Docenti o 18 App.

Modalità differenziate per gli spettacolo organizzati da Reverse Agency: i biglietti per il concerto di Tommaso Paradiso (in programma il 9 luglio) biglietti già disponibili online su www.dice.fm & www.ticketone.it . A partire dal 16 maggio si potranno invece acquistare i tagliandi per i concerti di Fiorella Mannoia (5 agosto), Francesco Renga (6 agosto) online su www.ticketone.it

Per gli spettacoli organizzati in collaborazione con "Il Contato del Canavese" la prevendita parte dal 13 maggio ore 16 per gli spettacoli di Giorgio Panariello (giovedì 7 luglio); Max Angioni (giovedì 21 luglio), Gianna Nannini (giovedì 28 luglio) attraverso i circuiti: www.ticketone.it www.ilcontato.it. I biglietti si possono acquistare da Dosio Music, via Giuseppe Verdi, 44.

Qualora ci fosse ancora disponibilità di posto sarà attiva la biglietteria serale presso l’Arena Estiva di Piazza dell'Antico Ospedale, a partire dalle ore 18.

Per quanto riguarda gli eventi gratuiti - l’inaugurazione con i Sonics, lo spettacolo di Carolina Benvenga, il Color Festival la Pink Night, Festival del Fumetto, la sfilata Cosplay, la Maratona Rock e la tribute band “Hot to Peppers”, Aspettando la Sagra e i Concerti Jazz del 17 e 30 luglio - per quelli a numero chiuso verranno indicate le modalità di prenotazione entro lunedì 23 maggio.